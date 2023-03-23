Tahtalı Barajı ile ilgili son durum: 300 gün yetecek kadar su var

İzmir'in önemli miktarda su ihtiyacını karşılayan ve aktif doluluk oranı yüzde 41,32 olan Tahtalı Barajı’nda hiç yağmur yağmasa dahi kente ortalama 300 gün yetecek kadar su bulunuyor. Güncel verilere göre, barajda son 23 yılın en kurak 5’inci yılı yaşanıyor.

DHA
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 14:07
Tahtalı Barajı ile ilgili son durum: 300 gün yetecek kadar su var
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İzmir’de kentin büyük ölçüde su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’nda geçen yıl Mart ayı itibariyle yaklaşık yüzde 69 oranında su bulunurken, bu yıl aynı dönem itibariyle bu rakam yüzde 27,68 azalmayla yüzde 41,32 oldu. 

SON 23 YILIN EN KURAK 5. YILI

İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, Tahtalı Barajı’nda, hiç yağmur yağmasa dahi kente 300 gün yetecek kadar suyun kaldığını belirtti.

Öte yandan güncel verilere göre barajda, son 23 yılın en kurak 5’inci yılının yaşandığı ifade edildi. 

DİĞER BARAJLARDAKİ SON DURUM!

Kentin diğer önemli barajlarından biri olan Balçova Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 48,18 iken 3 milyon 809 bin metreküp su bulunuyor. Yüzde 46, 86 doluluk oranına sahip olan Ürkmez Barajı’nda 4 milyon 241 bin metreküp su, yüzde 69,9 dolu olan Güzelhisar Barajı’nda 111 milyon 765 bin metreküp su, yüzde 7,68 dolu olan Gördes Barajı’nda 52 milyon metreküp su, yüzde 50,34 dolu olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda ise 8 milyon 554 bin metreküp su bulunuyor.


İzmir Tahtalı Barajı kuraklık su seviyesi

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