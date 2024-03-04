TÜİK 'yaşam memnuniyeti' sonuçlarını açıkladı: Erkekler daha umutlu, kadınlar daha mutlu!

Umut düzeyi verilerine göre; 2023'te geleceklerinden çok umutlu olanların oranı yüzde 4,7, umutlu olanların oranı 62,5, umutlu olmayanların oranı yüzde 24, hiç umutlu olmayanların yüzde 8,9 olarak kayıtlara geçti. 3 kişiden 1'inin kendi geleceklerinden umutsuz olduğunu beyan ettiği Türkiye'de, umutsuz bireylerin oranı 32,9 oldu.