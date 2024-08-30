Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir'de 'Ata'ya saygı' uçuşu: İşte o kareler...

YURDUN DÖRT BİR YANINDAN ATA'LARINA KOŞTULAR

Anıtkabir, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü için düzenlenen resmi törenin ardından, saat 10.00'da ziyarete açıldı. Yurdun dört bir yanından başkente gelen yurttaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ziyaret etti.