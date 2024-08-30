Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir'de 'Ata'ya saygı' uçuşu: İşte o kareler...
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir semalarında Ata'ya saygı uçuşu yaptı.
YURDUN DÖRT BİR YANINDAN ATA'LARINA KOŞTULAR
Anıtkabir, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü için düzenlenen resmi törenin ardından, saat 10.00'da ziyarete açıldı. Yurdun dört bir yanından başkente gelen yurttaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ziyaret etti.
Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Ata'nın manevi huzuruna çıkan yurttaşlar, tören alanı ve mozole etrafında fotoğraf çektirdi. Bazı yurttaşlar da tören alanında 100'üncü Yıl Marşı'nı okudu.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi eşyalarının sergilendiği Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin girişinde de uzun kuyruklar oluştu.
Ziyarete gelen yurttaşlar, Anıtkabir'e geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, tüm Türkiye'nin Zafer Bayramı'nı kutladı.
TÜRK YILDIZLARI ANITKABİR SEMALARINDA
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları da Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu yaptı.
Anıtkabir'in üzerinde manevralar yapan Türk Yıldızları, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
ANITKABİR BUGÜN 22.00'YE KADAR AÇIK
Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği gösteri uçuşunda pilotlar akrobatik hareketlere imza attı. Anıtkabir, Zafer Bayramı nedeniyle bugün saat 22.00'ye kadar ziyarete açık olacak.
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