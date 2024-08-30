Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir'de 'Ata'ya saygı' uçuşu: İşte o kareler...

DHA
30 Ağustos 2024 Cuma, 13:48
Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir'de 'Ata'ya saygı' uçuşu: İşte o kareler...

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir semalarında Ata'ya saygı uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir'de 'Ata'ya saygı' uçuşu: İşte o kareler...

YURDUN DÖRT BİR YANINDAN ATA'LARINA KOŞTULAR

Anıtkabir, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü için düzenlenen resmi törenin ardından, saat 10.00'da ziyarete açıldı. Yurdun dört bir yanından başkente gelen yurttaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ziyaret etti.

Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir'de 'Ata'ya saygı' uçuşu: İşte o kareler...

Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Ata'nın manevi huzuruna çıkan yurttaşlar, tören alanı ve mozole etrafında fotoğraf çektirdi. Bazı yurttaşlar da tören alanında 100'üncü Yıl Marşı'nı okudu.

Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir'de 'Ata'ya saygı' uçuşu: İşte o kareler...

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi eşyalarının sergilendiği Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin girişinde de uzun kuyruklar oluştu. 

Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir'de 'Ata'ya saygı' uçuşu: İşte o kareler...

Ziyarete gelen yurttaşlar, Anıtkabir'e geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, tüm Türkiye'nin Zafer Bayramı'nı kutladı.

Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir'de 'Ata'ya saygı' uçuşu: İşte o kareler...

TÜRK YILDIZLARI ANITKABİR SEMALARINDA

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları da Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir'de 'Ata'ya saygı' uçuşu: İşte o kareler...

Anıtkabir'in üzerinde manevralar yapan Türk Yıldızları, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. 

Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir'de 'Ata'ya saygı' uçuşu: İşte o kareler...

ANITKABİR BUGÜN 22.00'YE KADAR AÇIK

Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği gösteri uçuşunda pilotlar akrobatik hareketlere imza attı. Anıtkabir, Zafer Bayramı nedeniyle bugün saat 22.00'ye kadar ziyarete açık olacak. 

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