Türkü Akbayram'dan 'Edip Akbayram' paylaşımı

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, 9 Ocak'ta evinde düşerek iç kanama geçirmiş, yoğun bakımda tedavi görürken 2 operasyon geçirmişti. Usta sanatçının kızı Türkü Akbayram, babasına olan özlemini dile getirdi.

Türkü Akbayram'dan 'Edip Akbayram' paylaşımı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 16:57

Ocak ayında evinde düşerek iç kanama geçiren Edip Akbayram, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Sanatçı, yaklaşık 1 saat süren ameliyat sonrası yeniden yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Daha sonra bir operasyon daha geçiren Akbayram'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

''HASRETLE, UMUTLA BEKLİYORUZ'

Sanatçısının kızı Türkü Akbayram, Instagram hesabından birlikte yer aldıkları nostaljik bir fotoğraf paylaşıp, duygusal satırlarla babasına seslendi.

Türkü Akbayram, "Her gün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum. Seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için... Kar yağdığında beni arayıp 'camdan bak aşkım' diyemediğin için... Her gün arayıp 'minik aşkım bugün geliyor mu?' diye soramadığın için... 'Hadi kahveye gel' diye beni çağıramadığın için... Dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum. Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz. Umutla bekliyoruz. Bekliyorum" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Edip Akbayram

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