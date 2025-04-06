Gani Müjde'den Mahir Polat açıklaması: 'Üstün hizmet madalyası alması gerekirken...'

Yayınlanma: 06.04.2025 - 12:38

Güncelleme: 06.04.2025 - 12:38

İBB'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle tahliye bekliyor.

Önceki günlerde birçok kez hastaneye sevk edilen Polat'ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması geçirme riski olduğu biliniyor.

"LİYAKATIN DOĞRULUĞUNDAN KUŞKUM YOKTU"

"Mahir Polat serbest bırakılsın" etiketi sosyal medya gündeminden düşmezken ünlü senarist Gani Müjde, Polat için bir yazı kaleme aldı. Gani Müjde, Mahir Polat'ı şu ifadelerle anlattı:

"Eşimle birlikte yaptığımız İstanbul'u turlayalım gezilerinden birinde uğradığımız Yerebatan Sarnıcı'nı, orada yaratılan şahane müze- eser bağlantısını görünce 'kim bu işin mimarı?' diye araştırırken ismine rastladım. Vakıflar müdürlüğünde Kadir Topbaş döneminde de sürekli proje yapan ama projeleri hep sümen altı edilen bir bürokrat olduğunu öğrendim. Mahir Polat adlı bu bürokratı başkan olur olmaz keşfeden ve onu çağırıp 'İstanbul Miras' projesinin başına geçirenin İstanbul'un rekor oylarlar seçilen belediye başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu okudum sonra. Liyakatın doğruluğundan kuşkum yoktu.

"ÜSTÜN HİZMET MADALYASI ALMASI GEREKİRKEN..."

Mahir Bey İstanbul Miras'ın başında İstanbul'un unutulmuş köşelerindeki türbe, cami, çeşme ne varsa ortaya çıkarmış ve Osmanlı eserlerini restore ederek şehrin dört bir yanında ata yadigarı eserlerle buluşmamızı sağlamıştı. Sonra Fatih belediye başkanlığına aday olduğunu öğrenince bir 'hayırlı olsun' tweeti yazdım. Nazik bir cevap yazdı hemen. Seçimden sonra benim sokaklarında büyüdüğüm Balat, Fener ve Çarşamba'da oturup bir kahve içecektik. Olmadı seçimi çok küçük bir farkla kaybetti. Hem üzüldüm hem sevindim. Çünkü İstanbul Miras projesinin tekrar başına geçecek 'Osmanlı torunuyuz' diyenlerin unutup gittiği eserleri yeniden İstanbullularla buluşturacaktı. Öyle de oldu. İki ay önce kahve sözümüzü hatırlattım. 'Başkanım kahvenin zamanı gelmedi mi?' dedim, 'buluşalım elbette' gibi bir cevap verdi ama yazının tonunda bir sorun olduğu belliydi. Çok geçmeden ciddi kalp rahatsızlıkları yaşadığını öğrendik zaten. Stentler ameliyatlar derken bu gencecik parlak 'devlet adamı', üstün hizmet madalyası alması gerekirken İBB soruşturmalarının içine dahil edildi.

???????"İSTANBUL'UN ONA İHTİYACI VAR"

Siyasetçilere kefil olunmaması gerektiğini bilecek kadar çok yaşadım ama Mahir Polat siyasetçiden öte biri benim için. Hakkındaki iddiaların hiçbirinin üstüne bir leke olarak yapışmayacağına inanıyorum. Ve zor cezaevi koşullarında ona daha fazla eziyet edilmemesini umuyorum. Yargılama sürsün elbet , kimsenin böyle bir ayrıcalık isteme hakkı yok ama yaşadığı çok ciddi sağlık problemleri nedeni ile tutuksuz yargılanabilir. Gerçi o dosyalara bakan hukukçular, gazeteciler tamamının tutuksuz yargılanması gerektiğini söylüyor ama Mahir Bey'in durumu gerçekten ciddi. Mahir Polat'ın serbest bırakılıp çok iyi bir hastanede tedavi edilmesi gerekiyor. İstanbul'un ona ihtiyacı var çünkü."