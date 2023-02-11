Garo Paylan: Cenazelerin ciddi bölümü kayda girmeden defnediliyor
HDP milletvekili Garo Paylan, Adıyaman'da yaşanan depremde hayatını kaybeden yurttaşların cenazelerinin kayda girmeden aileleri tarafından defnedildiğini belirtti. Paylan, "Ölüm sayıları maalesef açıklananın çok üzerinde" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki büyük depremlerin 6. günü geride kalırken, can kayıpları artmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamalara göre can kaybı 21 bin 43'e, yaralı sayısı ise 80 bin 97'ye yükseldi.
Depremden etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman'a ziyarette bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, can kaybının açıklanan sayıdan daha fazla olabileceğini belirtti.
"ÖLÜM SAYILARI MAALESEF AÇIKLANANIN ÇOK ÜZERİNDE"
Paylan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“Adıyaman’da enkazdan çıkarılan cenazelerin ciddi bölümü kayda girmeden yakınları tarafından defnediliyor. Ölüm sayıları maalesef açıklananın çok üzerinde.”
Adıyaman’da enkazlardan çıkarılan cenazelerin ciddi bölümü kayda girmeden yakınları tarafından defnediliyor.— Garo Paylan - ???? ?????? (@GaroPaylan) February 11, 2023
Ölüm sayıları maalesef açıklananın çok üzerinde
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