Gaz kaçağı paniği: Mahalleli sokağa döküldü
Esenler'de bir sokakta yaşanan gaz kaçağı mahallede büyük korku oluşturdu. Mahalleli, gaz borularının kasıtlı olarak kesildiğini iddia ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Mahalle sakinlerinden Fatih Şen, "Kasıtlı olarak kapının önündeki gaz borusunu kesmişler. Yüzde 90 kasıtlı çünkü boruda bıçak izi var. Başka bir şeyle kesilmez" iddiasında bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde, Esenler Menderes Mahallesi 381. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan yoğun bir ses geldiğini duyan mahalle sakinleri sesin kaynağını bulmak için dışarıya çıktı.
Mahalleli sesin, hasar görmüş bir doğal gaz borusundan geldiğini görünce paniğe kapıldı. Vatandaşlar durumu, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerce, bölge güvenlik çemberine alındı. İGDAŞ ekipleri tarafından önce sokağa gelen gaz kesildi, ardından hasar görmüş boru tamir edildi.
Sorunun çözülmesiyle mahalleli rahat bir nefes aldı. Öte yandan, mahalle sakinleri boruların kasten kesilmiş olabileceğini iddia etti.
"BORUDA BIÇAK İZİ VAR, KASITLI YAPILDI"
Mahalle sakinlerinden Fatih Şen, “Kasıtlı olarak kapının önündeki gaz borusunu kesmişler. Yüzde 90 kasıtlı çünkü boruda bıçak izi var. Başka bir şeyle kesilmez. Doğal gaz borusunu niye kessinler ki? Kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Normalde doğal gaz boruları demirden ama bu plastikten. Bunu muhtemelen kasıtlı olarak kesmişler. Galiba bu binada oturan eski kiracılarla ev sahibi arasında problem yaşanmış. O yüzden kesmiş olabilirler diye düşünüyoruz. Biz de evimizdeydik. Ben de yan binada oturuyorum. Gelen sesle evi hemen boşalttık. 2 aylık da çocuğum var onu da evden çıkarmak zorunda kaldık” dedi.
"PATLAMA SESİNE UYANDIM"
Bir başka mahalleli Necmettin Özlü ise, “Doğal gazın patlama sesine uyandım. O esnada uyuyordum, şiddetli bir sese uyandım. Dışarı çıktık, tüm vanaları, elektrikleri kapattık. Aşağı indikten sonra İGDAŞ, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Müdahale ettiler. Ben de üst katta oturuyorum” diye konuştu.
Polis ekipleri, tüm mahalleyi sokağa döken olayla ilgili soruşturma başlattı.
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