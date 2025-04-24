Gazeteci Özlem Gürses'e hapis cezası!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:53

Güncelleme: 24.04.2025 - 12:18

Gazeteci Özlem Gürses hakkında, YouTube kanalındaki programda Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken söylediği sözler gerekçesiyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla açılan davada karar çıktı.

Mahkeme, Gürses’in 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Yurt dışı çıkış yasağı ise kaldırıldı.