Gazeteci Özlem Gürses'e hapis cezası!

Hakkında "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla dava açılan Özlem Gürses'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gazeteci Özlem Gürses'e hapis cezası!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:53

Gazeteci Özlem Gürses hakkında, YouTube kanalındaki programda Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken söylediği sözler gerekçesiyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla açılan davada karar çıktı.

Mahkeme, Gürses’in 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Yurt dışı çıkış yasağı ise kaldırıldı.


Etiketler: #Gazeteci #Hapis Cezası #Özlem Gürses #suriye

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