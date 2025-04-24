Gazeteci Özlem Gürses'e hapis cezası!
Hakkında "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla dava açılan Özlem Gürses'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Gazeteci Özlem Gürses hakkında, YouTube kanalındaki programda Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken söylediği sözler gerekçesiyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla açılan davada karar çıktı.
Mahkeme, Gürses’in 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Yurt dışı çıkış yasağı ise kaldırıldı.
Etiketler: #Gazeteci #Hapis Cezası #Özlem Gürses #suriye
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