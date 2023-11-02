Gazeteci Dinçer Gökçe'den iki kitabın özetini çıkarması istendi

Yayınlanma: 02.11.2023 - 12:37

Güncelleme: 02.11.2023 - 12:37

Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe, dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı doğrultusunda “Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı” haberi nedeniyle gözaltına alındı.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlaması ile gözaltına alınan gazeteci Gökçe, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.

KİTAP ÖZETİ ÇIKARILMASI İSTENDİ

Habertürk’ün aktardığına göre birlikte hakimlik, savcının adli kontrol talebini yerinde buldu. Gazeteci Dinçer Gökçe’ye “Dr. Ebru Yavuz Yayla'nın “Basın Özgürlüğü ve Millî Güvenlik Kapsamında Sınırları” ve Ramazan Özkepir, Salih Zeki Kocaman ve Erkal Hilmi Kart'ın “Sosyal Medya ve Basın Hukuku” isimli kitaplarını okuyarak özetini çıkarması yönünde adli kontrol kararı vererek serbest kalmasına hükmetti.

Dinçer Gökçe, kitap okumasının şart koşulması konusunda “Öğrendiğime göre hakkımda talepte bulunan Cumhuriyet Savcısı bir takım kitapları okumam yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etmiş. Bu kitapları seve seve okurum. Mesleğime katkı sağlayacağını düşünüyorum ancak kesinlikle bir suç işlemem nedeni ile bu yönde bir karar verilmesini kabul etmem. Söyleyeceklerim bundan ibarettir” dedi.