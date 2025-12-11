Gazeteci Enver Aysever hakkında tutuklama talebi!

YouTube yayınında sağcılara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle gece saatlerinde evinden gözaltına alınan gazeteci Enver Aysever hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

Küçükçekmece Adliyesi'nde ifadesi alınan Aysever, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"YAYIN KIRPILARAK ALGI OLUŞTURULDU"

Aysever'in avukatı, müvekkilinin düşünce özgürlüğü kapsamında eleştiri yaptığını ve yayının sosyal medyada kırpılarak algı oluşturulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Merhaba, herkese iyi geceler. Şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Müvekkilim Enver Aysever'le görüştüm, herkese selamı var. Bu açıklamayı yapmamı özellikle kendisi rica etti. Onun talebi doğrultusunda şu an bu açıklamayı yapıyorum.

Kendisi dün YouTube kanalında Hasan İmamoğlu'nun beyanları üzerine eleştirel nitelikte düşüncelerini paylaştığı için, kendi kanalında yaptığı bu yayından dolayı burada gözaltına alınmış durumda. Tabii bu yaptığı YouTube yayınında, maalesef sosyal medyada mevcut, yayının başını ve sonunu, yani belli bölümlerini kırparak bir algı yaratılmış ve müvekkilimin gözaltına alınması sağlanmıştır. Halbuki yayını başından sonuna tamamen incelediğinizde, orada Enver Aysever'in bir anlayışı eleştirdiğini, bir anlayışı protesto ettiğini, bunu da açık ve net biçimde düşünce özgürlüğü kapsamında dile getirdiğini görürüz.

Yarın sabah kendisi Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade verecek, biz de ifadesine katılacağız. Umudumuz, kendisinin tutuksuz yargılanması yönünde. Ama ortada, maalesef sosyal medya algısıyla müvekkilim gözaltına alınmış durumda. Herkese selamı var, hepinizi öpüyor. Saygılar sunuyorum."

TKP'DEN 'SERBEST BIRAKIN' ÇAĞRISI

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada, Enver Aysever'in, YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterilerek, şunlar kaydedildi:

"Gazeteci Enver Aysever’in antikomünist hezeyanlara verdiği yanıtı önce yandaş medya eliyle hedef gösterip ardından da gözaltı kararı çıkaranlar bir kez daha sağcılığın en yalın halini sergilemiş oldular. Bu ülkede sağcı iktidarların yarattığı ağır çürüme ve ahlak sorununa işaret etmek değil, susmak suçtur. Enver Aysever derhal serbest bırakılmalıdır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e verdiği röportajda, şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstedikleri zaman malınıza el konuluyor; ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım.”

Aysever de, Hasan İmamoğlu'nun bu ifadelerine tepki göstererek “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” demişti.