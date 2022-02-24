Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde tutuklanan sanık: 'Tabanca ile vurun demedim'
Gazeteci Güngör Arslan’ın öldürülmesi ile ilgili soruşturmada tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli B.P.’nin; hakimin "Güngör Arslan'ın gözünü korkutması konusunda yönlendirdin mi'' sorusuna "Ben gözü korksun da ne şekilde korkarsa korksun, tabanca ile vurun demedim" yanıtını verdiği öğrenildi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki gazete binası ofisinde gazeteci Güngör Arslan’ın öldürülmesi olayının zanlısı R.Ö. ile birlikte tutuklanan B.P.’nin nöbetçi hakimliğe verdiği ifadede “gözünün korkutulmasını istediğini” söylediği öğrenildi.
“ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ HABERLERDE OKUDUM”
Edinilen bilgiye göre B.P’nin hakime verdiği ifade şöyle:
"2018 yılında cezaevinden çıktım. Güngör Arslan’ı gazeteci olduğu için tanırım, kendisiyle karşı karşıya gelmedim. Katil R.Ö.’yü sadece isim olarak bilirim. Benim T.U. isimli kızla arkadaşlığım vardı. Benim bu kızla vakit geçirmişliğim vardır. T.U. isimli kız arkadaşımın bir köpeği vardı, köpeği kaybolmuş, T.U. bundan dolayı Güngör Arslan’ın yanına giderek kaybolan köpeği haber yaptırmış. Güngör Arslan köpeğin kaybolması ile ilgili haber yaptı. T.U. Güngör Arslan ile ilgili bu haberden dolayı tanışmışlar, Arslan kız arkadaşıma çiçek ve şarap gönderip rahatsızlık verdi. Ayrıca evinin önüne kadar gitti. Bunları bana kız arkadaşım T.U. anlatmadı ancak ben yakın çevremden rahatsız edildiğini duydum. Ben de haberin yapıldığı dönemler E.K. ile görüştüğüm ve arabasını kullandığım için bu yorumları üzerime aldım. Fakat E.K.'nin zarar görmemesi için Güngör Arslan ile irtibata geçmedim. Daha sonra H.Ç. ‘Güngör’ü korkutmak lazım’ dedi, T.U’yu kastederek ‘uyarmamız lazım’ dedi. H.E. bana 'tamam abi birkaç kişiye dövdürür, korkuturuz' dedi. Bu konuşmanın ardından Güngör Arslan’ın öldürüldüğünü haberlerde okudum.”
B.P.’nin, "Güngör Arslan'ın gözünü korkutması konusunda yönlendirdin mi'' sorusuna ise "Ben gözü korksun da ne şekilde korkarsa korksun, tabanca ile vurun demedim" yanıtını verdiği öğrenildi.
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