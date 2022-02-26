Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme

26 Şubat 2022 Cumartesi, 23:20

Olay, geçen cumartesi günü Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Özkan, ofisine gittiği Güngör Arslan'a tabancayla peş peşe ateş etti. Göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Güngör Arslan, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Ramazan Özkan gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adliyeye 9 kişi sevk edilirken, aralarında Ramazan Özkan’ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

ARALARINDA AVUKATIN DA OLDUĞU 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazeteci Güngör Arslan cinayetiyle ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen avukat Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım ve Hasan Emre Çelik çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece dosya kapsamında tutuklanan kişi sayısı 10’a yükseldi.