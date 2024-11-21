Zonguldak'ta feci olay... Otomobile tren çarptı, metrelerce sürüklendi: 1'i ağır 2 yaralı!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 12:59

Güncelleme: 21.11.2024 - 12:59

Kaza, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde meydana geldi. Zonguldak ile Filyos arasında ray bakımı yapan bakım treni Filyos istikametine seyir halindeyken, kapalı bariyerden geçen Sefer B. (52) idaresindeki 67 AAV 850 plakalı Dacia marka otomobile çarptı.

OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Yaralılardan 14 yaşındaki Eren Baran K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme

Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kaza yerinde delil topladı.

Jandarma trafik ekiplerinin olay yerindeki soruşturmasının ardından tren yolu ulaşıma açılırken adet hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.