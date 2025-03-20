Gazeteci Merdan Yanardağ'a hapis cezası!
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ hakkında "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında, 5 Şubat 2024 tarihinde TELE 1’in YouTube kanalında yayınlanan “AKP’nin siyasal etiği Türkiye’yi hangi noktaya getirdi?” başlıklı videodaki ifadeleri gerekçe gösterilerek, "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Yanardağ'ın katılmadığı duruşmada avukatı Bilgütay Hakkı Durna hazır bulundu. 13 Mart tarihinde sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, Yanardağ'ın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Merdan Yanardağ'ın "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Etiketler: #Merdan Yanardağ
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