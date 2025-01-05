RTÜK inceleme başlatmıştı... Merdan Yanardağ açıkladı: Musa Özuğurlu devam edecek mi?
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sunucu Musa Özuğurlu'nun hayatını kaybeden sanatçı 'Ferdi Tayfur' için söylediği sözler nedeni ile gündem olan program hakkında düzenleme yapacaklarını duyurmuştu. Yanardağ'dan yeni açıklama geldi.
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sabah programını sunan Musa Özuğurlu'nun hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'a ilişkin yorumundan dolayı özür dilemişti. Yanardağ, programda düzenlemeye gidileceğini açıklamıştı.
Yanardağ'ın bu açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bunun üzerine Yanardağ sözlerine açıklık getirdi.
"PROGRAMI YAPACAK"
Yanardağ şunları söyledi: "Merak ediliyor, açıklayalım.. Musa Özuğurlu Pazartesi günü programı yapacak. Totaliter zihniyete, troll terörüne, yalana ve lümpenliğe prim vermeyeceğiz. Sözü edilen düzenleme, kurumsal işleyiş ve dil birliğime ilişkindir. Özür dilendi ve bizim açımızdan sorun kapandı."
Merak ediliyor, açıklayalım.. Musa Özuğurlu Pazartesi günü programı yapacak. Totaliter zihniyete, troll terörüne, yalana ve lümpenliğe prim vermeyeceğiz. Sözü edilen düzenleme, kırumsal işleyiş ve dil birliğime ilişkindir. Özür dilendi ve bizim açımızdan sorun kapandı. https://t.co/DpAsgqoOSN— Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) January 4, 2025
RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI
TELE1 sunucusu Musa Özuğurlu’nun Ferdi Tayfur hakkında sarf ettiği “Sanatsal açıdan berbattı” sözleri, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açmıştı. Son olarak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Özuğurlu'nun 'Ferdi Tayfur' yorumu hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.
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