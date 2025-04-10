Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan'a tutuklama istemi: Duruşma başladı, karar bekleniyor!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 18:56

Güncelleme: 10.04.2025 - 22:00

'Malvarlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Flash TV sahibi Erkan Kork'un avukatlarının şikayeti üzerine gözaltına alındıkları öğrenilen Ağırel ve Soykan, adliyede dosya üzerinden tutuklamaya sevk edildi.

Ağırel ve Soykan'ın gözaltı gerekçesindeki gibi 'tehdit' ve 'şantaj' suçlamasıyla hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.

TUTUKLAMAYA SEVK GEREKÇESİ AVUKATLARA VERİLMEDİ

Ancak adliyede gelişmeleri izleyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tutuklamaya sevk gerekçesinin avukatlara verilmediğini belirterek tepki gösterdi. Tanrıkulu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ve HSK üyelerine de seslenerek şunları söyledi:

"Gazeteci arkadaşlarımız Murat Ağırel ve Timur Soykan savcı tarafından tutuklamaya sevk edildiler. Sulh Ceza Hakiminin önündeler ancak savcının tutuklamaya talep yazısı, ne gerekçeyle tutuklama istendiğine dair bilgi kendilerine ve avukatlarına tebliğ edilmiyor. Çağlayan Adliyesi’nde Sulh Ceza Hakiminin önünde; avukatlar, gazeteci arkadaşlarımızın neyle suçlandığını ve hangi gerekçeyle tutuklamaya sevk edildiklerini bilmiyor, buna dair belge kendilerine verilmiyor. Peki nasıl ve neye göre savunma yapılacak? O zaman doğrudan doğruya insanları sokaktan alıp götürün cezaevine koyun. Ne farkı var?"

Öte yandan 20:20 sularında duruşmanın başladığı öğrenildi. Milletvekilleri ve gazetecilerinin eşlerinin alınmadığı duruşmada yazarımız Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan için karar bekleniyor.

Murat Ağırel’in savunması sona erdi. Duruşmaya ara verildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel ile Timur Soykan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Flash Haber TV televizyon kanalının devri ve satın alınması sürecinde “tehdit” ve “şantaj” iddialarıyla ilgili gözaltı kararı verilmişti. Karar kapsamında iki gazeteci sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Arama ve el koyma kararı kapsamında; Ağırel ve Soykan’ın evlerinde, bilgisayar kasası, hard disk, laptop ve diğer dijital materyallerin incelemesinin yapıldığı aktarılmıştı.