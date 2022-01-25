Gazeteci Necati Aygın yaşamını yitirdi

25 Ocak 2022 Salı, 15:39

1950 yılında Erzurum’da doğan Necati Aygın, lise öğrenimini tamamladıktan sonra gazeteciliğe 1966 yılında Erzurum'da yayınlanan yerel Devrim Gazetesinde muhabir olarak başladı.

1969'da aynı gazetenin yazıişleri sorumlusu ve daha sonra genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı. Ayrıca bu tarihler arasında Milliyet, Anka Ajansı ve Akşam gazetesinin Erzurum temsilciliğini üstlendi. 1980 yılında Erzurum'dan ayrıldı. 12 Eylül öncesi İzmir'e yerleşti. Gazete İzmir'de kısa bir süre muhabir olarak çalışan Aygın, daha sonra Türk Haberler Ajansı izmir Bürosu'nda görev aldı. THA'da altı yıl boyunca genellikle 12 Eylül sonrası sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görülen davaları izledi. 1986 yılında ajansın kapanmasından sonra Cumhuriyet Gazetesi İzmir bürosunda muhabir olarak çalıştıktan sonra 2001 yılında emekli oldu. Sürekli basın kartı sahibi olan Necati Aygın, evli ve üç çocuk babasıydı.

Necati Aygın'ın cenazesi yarın Soğukkuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Doğançay mezarlığında topra verilecek.

