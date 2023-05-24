Gazeteci Sanlı Ergin son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 15:47

Güncelleme: 24.05.2023 - 15:47

Mesleğe 1982 yılında Cumhuriyet’te başlayan, yaklaşık bir ay önce lösemi tanısı konan Sanlı Ergin önceki gün hayatını kaybetmişti.

Hürriyet yazarı Sedat Ergin'in de kardeşi olan Ergin, başta Hürriyet olmak üzere çok sayıda yayında görsel yönetmenlik yapmıştı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sanlı Ergin, Çengelköy Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları eşliğinde Çengelköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Ergin'in cenazesine basın ve iş dünyasından çok sayıda insan katıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Törende, Sanlı Ergin'in eşi, kızı ve ağabeyi Hürriyet yazarı Sedat Ergin ile eşi Prof. Dr. Canan Ergin taziye dileklerini kabul etti.