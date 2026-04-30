Gazeteci Tolga Şardan'a 5 ay hapis cezası

Gazeteci Tolga Şardan, “MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın beşinci duruşmasında kararını açıklayan hâkim, Şardan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından beraat kararı verdi. Ancak “devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçundan 5 ay hapis cezasına hükmedildi.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK..."

Duruşmada söz alan gazeteci Şardan, yazısının mesleki faaliyet kapsamında olduğunu ifade ederek, “Mesleki olarak gündeme getirdiğim konuyla ilgili yaşananlar ortada. Söyleyecek bir şey yok, beraatimi talep ediyorum” dedi.

BAŞKA BİR DAVANIN DURUŞMASINA GEÇİLDİ

Tolga Şardan’a verilen 5 ay hapis cezasının ardından mahkeme, duruşma salonunu terk etmeden, kendisine karşı açılan bir başka davanın duruşmasına geçti.

Jandarma Genel Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığının ihbarı üzerine Şardan hakkında "devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşmasında ise, beraat kararı geldi.