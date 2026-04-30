Gazeteci Tolga Şardan'a 5 ay hapis cezası

30.04.2026 15:42:00
Haber Merkezi
Gazeteci Tolga Şardan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" yazısı nedeniyle yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Gazeteci Tolga Şardan, “MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın beşinci duruşmasında kararını açıklayan hâkim, Şardan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından beraat kararı verdi. Ancak “devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçundan 5 ay hapis cezasına hükmedildi.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK..."

Duruşmada söz alan gazeteci Şardan, yazısının mesleki faaliyet kapsamında olduğunu ifade ederek, “Mesleki olarak gündeme getirdiğim konuyla ilgili yaşananlar ortada. Söyleyecek bir şey yok, beraatimi talep ediyorum” dedi.

BAŞKA BİR DAVANIN DURUŞMASINA GEÇİLDİ

Tolga Şardan’a verilen 5 ay hapis cezasının ardından mahkeme, duruşma salonunu terk etmeden, kendisine karşı açılan bir başka davanın duruşmasına geçti.

Jandarma Genel Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığının ihbarı üzerine Şardan hakkında "devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşmasında ise, beraat kararı geldi.

Gazeteci Tolga Şardan ikinci kez hakim karşısında: Kararnamelerle devletin tasarrufunu gördüm Gazeteci Tolga Şardan'ın, "MİT’in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunda neler var" başlıklı yazısı nedeniyle yargılandığı dava, avukatların sunduğu uzman görüşünün incelenmesi için 22 Mayıs'a ertelendi. Şardan, "Yargılama sürecim boyunca HSK iki kararname yayınlamıştır. Bu kararnamelere bakınca raporla alakalı devletin tasarruflarını gördüm" dedi.
Tolga Şardan'dan çok konuşulacak 'Akın Gürlek' iddiası: 'Ankara'da daha önemli bir göreve getirilecek' Gazeteci Tolga Şardan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'terör' dosyasını tamamladıktan sonra Adalet Bakanlığı'nda daha önemli bir göreve getirileceğini öne sürdü.
Gazeteci Tolga Şardan, 'BTK' iddiası üzerine gözaltına alınıp bırakılmış BTK'deki tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun patlatıldığına dair bir yazı kaleme alan gazeteci Tolga Şardan, yazı üzerine gözaltına alınıp serbest bırakıldığını açıkladı.