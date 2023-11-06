Gazeteci Tolga Şardan'dan tahliye sonrası ilk açıklama: Sadece gazetecilik yaptım, yazdıklarımın arkasındayım
"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle tutuklandıktan beş gün sonra tahliye edilen Tolga Şardan, "Sadece gazetecilik yaptım, halkı bilgilendirmeye çalıştım. Yazdıklarımın da arkasındayım" dedi.
T24 yazarı Şardan, 1 Kasım Çarşamba günü “Cumhurbaşkanlığı’nın yargıda yaşananlarla ilgili olarak MİT’ten rapor istediği” yönündeki yazısı nedeniyle gözaltına alınmış, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmıştı. Sincan Cezaevine götürülen Şardan, ertesi gün Silivri Cezaevi’ne nakledilmişti.
Şardan’ın avukatları bugün tutuklama kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Şardan hakkında yurtdışı çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi. Şardan, kararın Cezaevine gönderilmesi sonrasında işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
'SADECE GAZETECİLİK YAPTIM'
Tahliye olan Şardan'ı avukatları Aslı Kazan, Serdar Laçin ve T24 editörü Berna Abik, Faruk Ekici ve T24 Genel Koordinatörü Sertuğ Çiçek karşıladı.
Şardan, tahliye sonrası yaptığı açıklamada, "Sadece gazetecilik yaptım, halkı bilgilendirmeye çalıştım. Yazdıklarımın da arkasındayım. Önümüzdeki günlerde sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk isteği dikkat çekti!
- Dilan-Engin Polat'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
- 'Bu cesareti kimden alıyor?'
- Ali Sabancı o olaydan sonra ilk kez görüntülendi!
- Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt
- CHP'nin A Takımı belli oldu
- Dolar ve Euro düştü mü?
- CHP Kurultayı'nda iki 'liste' yarıştı
- Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a cevap
- 'Yargıtay üyesi şikayetini geri çekmeli'