Gazeteci Tolga Şardan'dan tahliye sonrası ilk açıklama: Sadece gazetecilik yaptım, yazdıklarımın arkasındayım

Yayınlanma: 06.11.2023 - 21:16

Güncelleme: 06.11.2023 - 21:19

T24 yazarı Şardan, 1 Kasım Çarşamba günü “Cumhurbaşkanlığı’nın yargıda yaşananlarla ilgili olarak MİT’ten rapor istediği” yönündeki yazısı nedeniyle gözaltına alınmış, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmıştı. Sincan Cezaevine götürülen Şardan, ertesi gün Silivri Cezaevi’ne nakledilmişti.

Şardan’ın avukatları bugün tutuklama kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Şardan hakkında yurtdışı çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi. Şardan, kararın Cezaevine gönderilmesi sonrasında işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

'SADECE GAZETECİLİK YAPTIM'

Tahliye olan Şardan'ı avukatları Aslı Kazan, Serdar Laçin ve T24 editörü Berna Abik, Faruk Ekici ve T24 Genel Koordinatörü Sertuğ Çiçek karşıladı.

Şardan, tahliye sonrası yaptığı açıklamada, "Sadece gazetecilik yaptım, halkı bilgilendirmeye çalıştım. Yazdıklarımın da arkasındayım. Önümüzdeki günlerde sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.