Gazeteciler ve sanatçılar da aralarında... Diyarbakır'da operasyon: 150'den fazla gözaltı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 09:21

Güncelleme: 25.04.2023 - 09:26

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 25 Nisan Salı sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri eş zamanlı olarak yüzlerce adrese operasyon düzenledi.

GAZETECİLER, SANATÇILAR, AVUKATLAR...

Operasyon kapsamında aralarında Baro, STK’ler ve gazetecilerin bulunduğu farklı meslek gruplarına üye 150 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR BAROSU: DOSYADA GİZLİLİK KARARI VAR

Diyarbakır Barosu tarafından yapılan açıklamada dosyaya gizlilik kararı getirildiği ifade edildi.

Açıklama şu şekilde:

"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında, Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu arama ve gözaltı kararına istinaden bugün sabah saatlerinde Baromuz üyesi meslektaşlarımızın, gazetecilerin ve hak savunucuların evlerine baskın yapılmış, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Temel hak ve özgürlüklere son derece keyfî bir biçimde müdahale edilmekte, avukatlar başta olmak üzere hak savunucuları ve bağlı olunan meslek örgütleriyle sivil toplum örgütlerinin yargı eliyle hedef alındığı, ceza tehditlerine maruz bırakıldığı bir süreç yaşanmaktadır.

Yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirleri, hak savunucuları üzerinde yersiz, gereksiz ve ölçüsüz şekilde kötüye kullanıldığı gözlenmekte, avukat görüş yasağı ile soruşturma dosyasında gizlilik kararı alınmıştır."

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında, Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu arama ve gözaltı kararına istinaden bugün sabah saatlerinde Baromuz üyesi meslektaşlarımızın, gazetecilerin ve hak savunucuların evlerine baskın… — Diyarbakır Barosu (@Diyarbakirbaro) April 25, 2023

'MYK ÜYELERİ DE GÖZALTINDA'

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, gözaltına alınanlar arasında parti yöneticilerinin de bulunduğunu belirtti.

Temel, "Seçim arifesinde iktidar kaybetme korkusuyla yine gözaltı operasyonlarına sarıldı. Sabah partimizin MYK üyeleri, eşbaşkan yardımcıları, gazeteci, sanatçı ve avukatların içinde olduğu onlarca arkadaşımız Amed’te gözaltına alındılar... Kaybetmekten kurtulamayacaksınız!" ifadesini kullandı.

Seçim arifesinde iktidar kaybetme korkusuyla yine gözaltı operasyonlarına sarıldı. Sabah partimizin MYK üyeleri, eşbaşkan yardımcıları, gazeteci, sanatçı ve avukatların içinde olduğu onlarca arkadaşımız Amed’te gözaltına alındılar…

Kaybetmekten kurtulamayacaksınız! — Tayip Temel (@TayipTemel) April 25, 2023

Gözaltına alınanlar arasında Mezopotamya Ajansı ve Yeni Yaşam'dan gazeteciler de bulunuyor. Özgürlük için Hukukçular Derneği, birçok ilde sanatçı ve siyasetçilerin de gözaltına alındığını duyurdu.

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında, birçok üyemizin evi basılarak gözaltına alındı. Dernek binamızda aramalar devam etmektedir. Seçim sürecinde derneğimize ve üyelerimize yönelik gerçekleştirilen siyasi operasyona karşı susmuyoruz."