Gazeteciye silahla saldırdı: ‘Seviyorum onu’ dedi

Kayseri’de gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Neden vurdun?" sorusuna şüpheli, "İncelerseniz görürsünüz. Haber yüzünden değil, altındaki kötü yazısı yüzünden. Seviyorum kendisini” ifadelerini kullandı.

İHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:24
Gazeteciye silahla saldırdı: ‘Seviyorum onu’ dedi
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Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, evinden çıkan Gazeteci Azim Deniz’e kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından ateş açıldı. 

Karın bölgesinden yaralanan Deniz, yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü. Azim Deniz buradaki müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye de çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme yaptı.

“SEVİYORUM KENDİSİNİ”

Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren A.T.’yi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 

Burada gazetecilerin "Neden vurdun?" sorusuna şüpheli, "İncelerseniz görürsünüz. Haber yüzünden değil, altındaki kötü yazısı yüzünden. Seviyorum kendisini. Yıllardan beri tanıyorum. Neden bana hakaretli yazı yazdı? Hiç kimse yazmadı. Sadece o yazdı" dedi.


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