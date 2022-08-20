Gazetemizin Başyazarı Nadir Nadi'yi mezarı başında andık

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:24

Gazetemiz Başyazarı Nadir Nadi’nin İstanbul Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında anma töreni gerçekleştirildi. Anma törenine, Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının yanı sıra, Mali ve İdari İşler Müdürü Osman Selçuk Özer, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ve yazarlarından Şükran Soner ve Miyase İlknur da katıldı.

Anma töreninde konuşan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve yazarı Şükran Soner, "Nadir Nadi'yi anmak için buradayız. Nadir Nadi'den önce, birlikte çalıştıkları Doğan Nadi'nin adını da anmadan olmaz. Yunus Nadi ile gelen, devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetiminde görünen siyasi partiye karşı dahi bağımsızlığını ilan etmiş gazetecilik kültürünün, sonraki kuşaklar tarafından da titizlikle korunduğunun belgesidir. Nadir Nadi ile bunun gibi birçok örneğe tanık oldum. Onunla çalışmaktan çok büyük onur ve gurur duydum" dedi.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve yazarı Miyase İlknur ise şunları söyledi:

"Ben Şükran abla kadar şanslı değildim. Nadir Nadi ile çalışmadım. Vefatından 1 yıl sonra Cumhuriyet'e geldim ancak o herkesin çalışmak istediği bir patrondu. Nadir Nadi, meslekten gazeteci olan patronların son temsilcisiydi. Babası Yunus Nadi'den devraldığı bayrağı büyük başarılara imza atarak, Cumhuriyet'i Türkiye'nin en güvenlir, prestijli ve en yüksek tirajlı gazetesi haline getirdi. Üstelik bunu darbe dönemlerinde gerçekleştirdi. Nadir Nadi Milli Mücadele'de çocuk yaşlarındaydı ancak çocukluğu parça parça Ankara'ya taşınan matbaaların arasında geçti. Işıklar içinde yatsın."

Tören, Nadir Nadi’nin mezarına çelenk bırakılmasının ardından sona erdi.