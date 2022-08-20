Nadir Nadi'yi özlemle anıyoruz

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Gazetemiz başyazarı, Atatürk Devrimlerinin ödünsüz savunucusu Nadir Nadi’yi aramızdan ayrılışının 31. yılında özlemle anıyoruz. Nadi için Edirnekapı Şehitliği’ndeki gömütü başında, bugün saat 12.00’de tören düzenlenecek.

Nadir Nadi, 23 Haziran 1908’de dünyaya geldi. Gazeteciliğe, Cumhuriyet’e yurtdışından gönderdiği yazı, haber ve söyleşilerle 1932 yılında başlayan Nadir Nadi, 1936 yılında İstanbul’a döndükten sonra gazetemizin çeşitli birimlerinde çalıştı ve köşe yazarlığı yaptı. 1938-1941 yılları arasında Galatasaray Lisesi’nde sosyoloji öğretmenliği yapan Nadi, 1945 yılında babası Yunus Nadi’nin ölümü üzerine Cumhuriyet’in yönetimini ve başyazarlığını üstlendi.

Nadir Nadi, 1950-1954 yılları arasında Demokrat Parti listesinden Muğla bağımsız milletvekili, 1954-1957 yılları arasında da İstanbul bağımsız milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. Basın alanında birçok ödül alan Nadir Nadi, TÜYAP Kitap Fuarı tarafından da 1988 yılında “Onur Yazarı” seçilmişti.