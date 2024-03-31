Malatya'da seçimi kim kazandı? Malatya başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Malatya yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:09

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:16

Malatyalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Malatya'da seçimi hangi aday kazandı?

MALATYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Veli Ağbaba, AKP'den Sami Er, İYİ Parti'den Şeyhmus Göçmez, Zafer Partisi'nden Sıddık Aktaş, YRP'den Bilal Yıldırım, DEM Parti'den ise Abdulvahap Ekim başkan adayı olarak aday gösterildi.

MALATYA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Malatya'da "Veli Ağbaba, Sami Er, Şeyhmus Göçmez ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Malatya 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.