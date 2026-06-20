Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nde çiğ köfte partisi: Valilikten açıklama geldi

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü binasında kaydedilen bazı görüntüler kamuoyunun gündemine oturdu. Sağlık ihalelerinin merkezi konumunda bulunduğu ifade edilen Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığında, bir grup çalışanın çiğ köfte partisi düzenleyerek eğlendiği anlar basına yansıdı.

Görüntülerde, bir grup personlein bir yandan çiğ köfte yoğurduğu, masaların turşu, salata ve yeşilliklerle donatıldığı, bir yandan da odada halay çekildiği görüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilere yol açan "Sağlık kurumunda köfte partisi" ve "Köfte mesaisi" başlıklı haberlerin ardından Gaziantep Valiliği iddialara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Valilik, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapıldığı belirtilen açıklamada, dolaşıma giren söz konusu görüntülerin güncel bir olaya ait olmadığını vurguladı.

Valiliğin kamuoyu ile paylaştığı metinde, olayın geçmişine ve başlatılan disiplin sürecine dikkat çekilerek, "Bahse konu olay 1 yıl önce 18 Nisan 2025 tarihinde mesai saati dışında meydana gelmiş, o dönemde de basına yansımış, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu olayda dahli bulunan personel hakkında gerekli idari işlem tesis edilmiştir. Haberlere konu olan olay 1 yıl önce meydana geldiği ve gerekli işlemler yapıldığı için yeni bir olay değildir" ifadelerine yer verildi.