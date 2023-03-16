Gaziantep Üniversitesi ne kadar sözleşmeli personel alacak? Sözleşmeli personel başvuru şartları nelerdir?
Gaziantep Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. İş sahibi olmak isteyen yurttaşlar kaç personel alınacağını, hangi alanlarda personel alınacağını ve şartların ne olduğunu araştırıyor. Peki, Gaziantep Üniversitesi'ne kaç sözleşmeli personel alınacak? Sözleşmeli personel başvuru şartları nelerdir?
Gaziantep Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruda üniversite bünyesinde çalışacak sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Gaziantep Üniversitesi'ne kaç sözleşmeli personel alınacak? Sözleşmeli personel başvuru şartları nelerdir? İşte, ayrıntılar...
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ'NE NE KADAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK?
Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.
Gaziantep Üniversite'si tarafından yayınlanan ilanda; "Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır. " sözlerine yer verildi.
BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Gaziantep Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda başvuru tarihleri 16 Mart 2023 ve 30 Mart 2023 olarak belirlenmiştir.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular Gaziantep Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.
HANGİ BÖLÜMLERE PERSONEL ALINACAK?
Hemşire (Erkek/Kadın) - Lisans - 80 Kişi
Hemşire (Erkek/Kadın) - Ortaöğretim/Lise - 100 Kişi
Destek Personeli (Erkek) - Ortaöğretim/Lise - 70 Kişi
Destek Personeli (Erkek) - Ortaöğretim/Lise - 20 Kişi
Destek Personeli (Kadın) - Ortaöğretim/Lise - 20 Kişi
Destek Personeli (Erkek) - Ortaöğretim/Lise - 1 Kişi
Büro Personeli - Önlisans - 17 Kişi
Sağlık Teknikeri - Önlisans - 31 Kişi
Diğer Sağlık Personeli - 4 Kişi
Biyolog - Lisans - 1 Kişi
Tekniker - Önlisans - 4 Kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) - Ortaöğretim/Lise - 31 Kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) - Ortaöğretim/Lise - 5 Kişi
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