Gaziantep Üniversitesi ne kadar sözleşmeli personel alacak? Sözleşmeli personel başvuru şartları nelerdir?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 17:30

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 17:30

Gaziantep Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruda üniversite bünyesinde çalışacak sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Gaziantep Üniversitesi'ne kaç sözleşmeli personel alınacak? Sözleşmeli personel başvuru şartları nelerdir? İşte, ayrıntılar...

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ'NE NE KADAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK?

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

Gaziantep Üniversite'si tarafından yayınlanan ilanda; "Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır. " sözlerine yer verildi.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Gaziantep Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda başvuru tarihleri 16 Mart 2023 ve 30 Mart 2023 olarak belirlenmiştir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular Gaziantep Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

HANGİ BÖLÜMLERE PERSONEL ALINACAK?

Hemşire (Erkek/Kadın) - Lisans - 80 Kişi

Hemşire (Erkek/Kadın) - Ortaöğretim/Lise - 100 Kişi

Destek Personeli (Erkek) - Ortaöğretim/Lise - 70 Kişi

Destek Personeli (Erkek) - Ortaöğretim/Lise - 20 Kişi

Destek Personeli (Kadın) - Ortaöğretim/Lise - 20 Kişi

Destek Personeli (Erkek) - Ortaöğretim/Lise - 1 Kişi

Büro Personeli - Önlisans - 17 Kişi

Sağlık Teknikeri - Önlisans - 31 Kişi

Diğer Sağlık Personeli - 4 Kişi

Biyolog - Lisans - 1 Kişi

Tekniker - Önlisans - 4 Kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) - Ortaöğretim/Lise - 31 Kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) - Ortaöğretim/Lise - 5 Kişi