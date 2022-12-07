Gaziantep'te 24 kaçak göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçısı tutuklandı
Gaziantep'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 24 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri getirdiği belirlenen 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 24 kaçak göçmeni yakaladı.
Sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen göçmenleri, yurda getirdiği belirlenen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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