Gaziantep'te 19 ton 440 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Gaziantep'te 19 ton 440 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 19 ton 440 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 16:09

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir adreste sahte deterjan bulunduğu bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 19 ton 440 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.B, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Etiketler: #gaziantep #sahte deterjan

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