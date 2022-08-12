Gaziantep'te 3 kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te, 3 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Alaybey ve Karatarla mahallelerinde yürüyen 3 kişi, cep telefonlarının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayetlerin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
AYNI YÖNTEMLE 3 TELEFON ÇALDI
Yapılan incelemede cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığını saptayan polis, şüphelinin İ.Y. olduğunu belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan İ.Y., Emniyet'teki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
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