Gaziantep'te 3 kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te, 3 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

DHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 17:36
Gaziantep'te 3 kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
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Alaybey ve Karatarla mahallelerinde yürüyen 3 kişi, cep telefonlarının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayetlerin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

AYNI YÖNTEMLE 3 TELEFON ÇALDI

Yapılan incelemede cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığını saptayan polis, şüphelinin İ.Y. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan İ.Y., Emniyet'teki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.


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