Gaziantep'te annesi tarafından darbedildiği öne sürülen çocuğun babası konuştu: "Bir deri bir kemik kaldı!"

28 Kasım 2022 Pazartesi, 14:39

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde iddiaya göre, köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmayan baba Cihan Y. eve geldiğinde çocuğunu işkenceye maruz kalmış halde buldu.

Baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

DARP İZLERİ BULUNDU

Uzun süre aç kaldığı anlaşılan çocuğun vücudunda ve yüzünde darp izleri tespit edildi. Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesini gözaltına aldı.

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne F.Y.'nin raporlu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"BAKANLIK BİZİMLE İLGİLENMEDİ"

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan baba Cihan Y., uzun süredir çocuğunun maruz bırakıldığı şiddeti ve öncesinde yaptığı şikâyetlerin bir sonuca ulaşmadığını anlattı.

Baba, yaklaşık yedi yıldır evli olduklarını ve annenin sadece kız çocuğuna şiddet uyguladığını söyledi. Çocuk doğduğundan beri bu davranışını sergileyen anneyi uyardığını ancak davranışlarının değişmediğini aktaran baba, "Vuruyor. Sonra da 'Düştü' diyordu. Bazen aç da bırakıyordu. Karakola ifade verdim, medya olmadan olayın üstüne düşen olmadı. Bakanlık bizimle ilgilenmedi. Ben önceden de şikâyet ettim zaten" ifadelerini kullandı.

"BİR DERİ BİR KEMİK KALDI"

Şu an annenin tutuklu yargılandığını ve cezaevinde olduğunu söyleyen baba, dört çocuğunun da koruma altına alındığını belirtti.

Çocuğun son durumunu sorduğumuz baba, aşağıdaki cümleleri kullandı:

"Çocuğun durumu daha iyi, sorunca da 'Annem yaptı' diyor. Yürüyemiyor çocuğum, darbe ala ala böyle oldu. Görme bozukluğu da başladı. Bir deri bir kemik kaldı. Ben akşamları hurda toplamaya gidiyorum, çalışıyorum. Benim yanımda yapmıyordu, ben gidince vuruyordu. Ben boşanmak, çocuklarımı korumak istiyorum."

"ÇOCUĞUM HÂLÂ YÜRÜYEMİYOR"

İki hafta önce karakola dilekçe verdiğini, "çocuğumun canı tehlikede" diyerek başvuru yaptığını belirten baba, gelen görevlilerin sadece "Kira yardımı verelim" dediğini belirtti.

Görevlilerden şikâyetçi olacağını söyleyen baba, "Çocuğum hâlâ yürüyemiyor, gözetim altında tutuluyor. Gözleri mor hâlâ, şiş biraz" dedi.