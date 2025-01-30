Gaziantep'te aracın çarptığı 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!
Şahinbey ilçesinde evden çıkan 6 yaşındaki Feysal El Salih, hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi 76. Sokakta dün akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi.
İddiaya göre; evden çıkan yabancı uyruklu 6 yaşındaki Feysal El Salih'e plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 6 yaşındaki çocuk yola savrularak ağır yaralandı.
Yakınları tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürülen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: #cansız beden #Çocuk #gaziantep #araç
En Çok Okunan Haberler
-
- Barış Pehlivan'dan ilk mesaj!
- Cafer Mahiroğlu’ndan Fatih Portakal’a ağır sözler!
- Fatih Portakal'dan tepkilere ilk yanıt
- Başarır’dan Bahçeli’ye sert yanıt!
- Kübra Par’dan canlı yayında yeni açıklama!
- Yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı!
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama
- Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu
- İsrail'in kayıp 3 Türk vatandaşını öldürdüğü öğrenildi!
- Kayıp kadının cesedi komşusunun bahçesinde bulundu!