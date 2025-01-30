Gaziantep'te aracın çarptığı 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!

Şahinbey ilçesinde evden çıkan 6 yaşındaki Feysal El Salih, hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Gaziantep'te aracın çarptığı 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!
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İHA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 15:12

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi 76. Sokakta dün akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; evden çıkan yabancı uyruklu 6 yaşındaki Feysal El Salih'e plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 6 yaşındaki çocuk yola savrularak ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürülen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.



Etiketler: #cansız beden #Çocuk #gaziantep #araç

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