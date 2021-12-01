Gaziantep'te babası tarafından darbedilen bebekten iyi haber

01 Aralık 2021 Çarşamba, 15:07

Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi’nde yaşayan Yunus Göç'ün, 3 aylık bebeğini darbettiği anların görüntüsü sosyal medyada büyük yankı bulmuştu. Anne Semra Göç’ün evin odasına gizlediği telefon kamerasına babanın bebeğe şiddet uyguladığı anlar yansımıştı. Bebek, başına aldığı darbeler yüzünden beyin kanaması geçirirken, anne Göç ise evden ayrılarak ailesinin yanına sığınmıştı.

Annenin şikayeti üzerine baba Göç gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Yürekleri sızlatan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortalık ayağa kalkarken, kafasında travmaya bağlı beyin kanaması geçiren bebek, özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Son olarak Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin durumunun, geldiğine göre biraz daha iyiye gittiğini söyledi.



Demir, "Yapılan tetkik ve çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında bir artış saptamadığımız için cerrahi bir müdahaleye şu aşamada gerek duymadım. Şu an bilinci açık durumda hatta yavaş yavaş beslenmeye de başlandı ama yoğun bakımdaki tedavisi bir süre daha devam edecek. Şu an gözlem altında" dedi.

HAYATİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Annenin de bebeğin yanında olduğunu ifade eden Demir, "Annesi bebeğini besliyor ama geçirdiği travmadan, kanamadan dolayı şu aşamada yetersiz. Bundan dolayı yoğun bakımdan çıkarabileceğimiz düzeyde değil. Bu nedenle ilaç tedavisine devam ediyoruz ama haliyle annesinin de geçirdiği travmadan dolayı psikolojik olarak bozukluğu var, bununla alakalı zaten Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ilgileniyor. Hayati tehlikeyi tam olarak atlattı diyemeyiz daha erken. Hastaneye gelişinin 36'ncı saati" diye konuştu.