Gaziantep'te ele geçirildi: Tam bin 409 şişe...
Gaziantep’te bin 409 adet sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 4 kişi tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son 15 gün içerisinde alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliğine yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalarda toplam bin 409 şişe sahte/kaçak alkol, 606 litre etil alkol, 533,6 litre dökme alkol, 2 bin 201 adet boş şişe, kapak ve etiket ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #gaziantep #sahte
En Çok Okunan Haberler
-
- ATM'lerde yeni dönem yarın başlıyor
- Narin öldürüldüğünde nerede olduğu ortaya çıktı!
- En düşük emekli maaşını açıkladı
- 'Galata tiyatronuzun gerçek yüzü ortaya çıktı'
- Altın devinin CEO’su ile ‘ünlü kebapçı’ tutuklandı!
- Çikolata devinden 'konkordato' kararı
- 600 milyon lirayı kazanan numara belli oldu
- Doğalgaz ücreti kararı Resmi Gazete'de
- Şeriat çığırtkanlıkları
- Milli Piyango'da neler oluyor?