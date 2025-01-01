Gaziantep'te ele geçirildi: Tam bin 409 şişe...

Gaziantep’te bin 409 adet sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 4 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te ele geçirildi: Tam bin 409 şişe...
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 12:03

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son 15 gün içerisinde alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliğine yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda toplam bin 409 şişe sahte/kaçak alkol, 606 litre etil alkol, 533,6 litre dökme alkol, 2 bin 201 adet boş şişe, kapak ve etiket ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #gaziantep #sahte

İlgili Haberler

Gaziantep'te dev 'sahte ilaç' operasyonu: Tam 105 bin 757 adet...

Gaziantep'te dev 'sahte ilaç' operasyonu: Tam 105 bin 757 adet...
Gaziantep'te sabaha karşı feci kaza! İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'te sabaha karşı feci kaza! İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
Gaziantep FK Emmanuel Boateng'i kadrosuna kattı!

Gaziantep FK Emmanuel Boateng'i kadrosuna kattı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler