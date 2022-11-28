Gaziantep'te firari IŞİD hükümlüsü yakalandı

28 Kasım 2022 Pazartesi, 11:11

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve firari durumda olan H.İ.K.'nin gizlendiği adresi belirledi.

CEZAVİNE KONULDU

Ekipler, düzenlenen operasyonla firari hükümlü H.İ.K.'yi yakaladı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.K., daha sonra cezaevine teslim edildi.