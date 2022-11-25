Kırşehir'de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

AA
25 Kasım 2022 Cuma, 13:23
Kırşehir'de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde terör örgütü IŞİD'e yönelik başlatılan çalışmada, 2 şüphelinin kısa süre önce İstanbul'a kaçtıklarını belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kırşehir ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerinin operasyonuyla yakalanan Irak uyruklu W.A. ve Z.A. kente getirildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


IŞİD Operasyon Kırşehir

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