İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

25 Kasım 2022 Cuma, 10:29

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve El-Kaide silahlı terör örgütü üyelerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, çatışma bölgelerindeki kişilerle irtibatlı oldukları ve çatışma bölgelerine geçiş arayışındaki şüphelileri tespit etti.

18 KİŞİ GÖZALTINDA

Önceki gün İstanbul'da 12 ilçede 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

