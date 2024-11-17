Gaziantep’te göçmen kaçakçılığı organizatörü şahıs tutuklandı
Gaziantep’te yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı organizatörü 2 şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında operasyon yapıldı.
İcra edilen operasyonlar neticesinde kaçak göçmenlerin ülkeye yasadışı yollardan geçişini sağlayan yabancı uyruklu göçmen kaçakçılığı organizatörü H.A.A. ve C.E.E. isimli şüpheli şahıslar yakalandı.
Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü H.A.A. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken C.E.E. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #gaziantep #kaçak göçmen #Kaçakçılık
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