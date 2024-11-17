Gaziantep’te göçmen kaçakçılığı organizatörü şahıs tutuklandı

Gaziantep’te yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı organizatörü 2 şahıs yakalandı.

Gaziantep’te göçmen kaçakçılığı organizatörü şahıs tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 10:15

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında operasyon yapıldı.

İcra edilen operasyonlar neticesinde kaçak göçmenlerin ülkeye yasadışı yollardan geçişini sağlayan yabancı uyruklu göçmen kaçakçılığı organizatörü H.A.A. ve C.E.E. isimli şüpheli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü H.A.A. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken C.E.E. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #gaziantep #kaçak göçmen #Kaçakçılık

İlgili Haberler

Bodrum'da 33 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 33 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 49 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 49 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler