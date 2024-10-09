Gaziantep'te göçmen kaçakçısı 3 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen A.G, H.B. ile M.K'yi bir araçta yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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