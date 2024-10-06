Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma Bein Sports 2'den naklen yayımlanacak.
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