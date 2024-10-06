Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2024 Pazar, 10:54
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma Bein Sports 2'den naklen yayımlanacak.

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