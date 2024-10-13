Gaziantep’te iki grup arasında alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep’te alacak ve verecek meselesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olay anları ve sonrası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep’te iki grup arasında alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 15:22

Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi’nde, 2 grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında silahların da kullanılması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN 1’İ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ali Servet A. isimli şahıs, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili derin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #gaziantep

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