Gaziantep'te iş cinayeti: Üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te iş cinayeti: Üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 15:45

Alınan bilgiye göre, Narlıtepe Mahallesi 10109'uncu sokakta bir inşaatın çalışma sahasında kimliği öğrenilemeyen operatörün kullandığı 17 HB 686 plakalı vinç, inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un üzerine düştü.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, vinç operatörü ve 2 kişiyi gözaltına aldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #gaziantep

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