Gaziantep'te işçiler birbirine girdi! Silahlar konuştu: 1 ağır yaralı
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde inşaat firması çalışanları arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir işçi ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırgan ise Kahramanmaraş’ta yakalandı.
İslahiye ilçesi Değirmencik Mahallesi’nde bulunan bir inşaat firmasına ait şantiyede, E.A.(42) isimli şahıs ile A.G.(43) arasında alacak verecek nedeni ile tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile A.G. yanında bulundurduğu tabanca ile E.A.’ya 14 el ateş etti. E.A. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 14 mermi ile ağır yaralandı, A.G. ise olay yerinden kaçtı.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan A.G. isimli şahıs ise Kahramanmaraş’ta yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #gaziantep
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Savunmasına katılmazsam namerdim’
- İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu!
- Hukuksuzluk bitti, gazetecilik beraat etti
- Bozdağ, AKP’li Osman Gökçek’i yalanladı!
- Zorlu Holding'ten Cem Köksal'ın yerine 'eski' atama!
- Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'süreç' çağrısı
- O şartı sağlayanların aylıkları artacak!
- Bakan Ersoy’un eşinden ‘destek’ geldi!
- 163 bıçak darbesiyle öldürdü, 'gülerek' savunma yaptı
- Sigara fiyatlarına dev zam: Tarih verildi!