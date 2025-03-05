Gaziantep'te işçiler birbirine girdi! Silahlar konuştu: 1 ağır yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde inşaat firması çalışanları arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir işçi ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırgan ise Kahramanmaraş’ta yakalandı.

Gaziantep'te işçiler birbirine girdi! Silahlar konuştu: 1 ağır yaralı
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İHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:18

İslahiye ilçesi Değirmencik Mahallesi’nde bulunan bir inşaat firmasına ait şantiyede, E.A.(42) isimli şahıs ile A.G.(43) arasında alacak verecek nedeni ile tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile A.G. yanında bulundurduğu tabanca ile E.A.’ya 14 el ateş etti. E.A. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 14 mermi ile ağır yaralandı, A.G. ise olay yerinden kaçtı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan A.G. isimli şahıs ise Kahramanmaraş’ta yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #gaziantep

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