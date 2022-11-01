Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
Gaziantep'te, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in yeni yapılanması içinde örgütün sözde Gaziantep sorumlusu olduğu belirlenen 3 şüpheliyi operasyon ile gözaltına aldı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ile dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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