Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
01 Kasım 2022 Salı, 17:21
Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in yeni yapılanması içinde örgütün sözde Gaziantep sorumlusu olduğu belirlenen 3 şüpheliyi operasyon ile gözaltına aldı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.


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