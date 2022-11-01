Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

01 Kasım 2022 Salı, 17:21

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in yeni yapılanması içinde örgütün sözde Gaziantep sorumlusu olduğu belirlenen 3 şüpheliyi operasyon ile gözaltına aldı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.