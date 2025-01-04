Gaziantep'te IŞİD'e operasyon: Gözaltılar var!

Gaziantep'te terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konulduğu aktarıldı.

Gaziantep'te IŞİD'e operasyon: Gözaltılar var!
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AA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 11:00

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Nizip ilçelerinde yaptığı operasyonlarda, terör örgütü IŞİD içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen E.M.D., E.B.M.E., A.E. ve M.A. ile sosyal medyadan örgüt propagandası yapan M.Ö.'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B.M.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #gaziantep #Operasyon #IŞİD #Terör örgütü

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