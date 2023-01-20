Gaziantep'te IŞİD'in sözde valisi yakalandı
Gaziantep'te terör örgütü IŞİD'in sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olarak görev yapan H.A., polisin operasyonu ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in sözde üst yöneticilerinden olan H.A.'nın Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan araştırmada, geçmiş dönemde H.A.'nın IŞİD'in sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olduğu belirlendi. Çok sayıda eyleme katıldığı tespit edilen H.A., polisin operasyonu ile yakalandı.
YÜKLÜ PARAYLA YAKALANDI
Adreste yüklü miktar para ile dijital materyal de ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., sorgusu için Emniyet'e götürüldü.
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