Sakarya'da IŞİD operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 20:18
Sakarya'da IŞİD operasyonu: 3 tutuklama
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD!e yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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