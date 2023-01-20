İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü IŞİD üyesi 10 yabancı uyruklu yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 10:08
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında IŞİD-El Kaide/HAD terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten şüphelilerin son süreçte eylemler yapabileceği belirlendi.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu 10 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.


 


İstanbul IŞİD Operasyon

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