Gaziantep'te IŞİD'li terörist tutuklandı
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan IŞİD'li terörist tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de geçmiş dönemde IŞİD terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyette bulunan Suriye uyruklu N.A.'nın yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiğini belirledi.
Türkiye'de terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen N.A., gizlendiği adreste düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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