Gaziantep'te okul servisinin çarptığı 70 yaşındaki kişi öldü
Gaziantep'te geri manevra yapan işçi servisinin altına alarak metrelerce sürüklediği yaşlı erkek hayatını kaybetti.
Kaza öğle saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen 27 S 0662 plakalı işçi servisi, sokakta geri manevra yaparken o sırada arkasında bulunan 70 yaşındaki İbrahim Taş'ı altına alarak metrelerce sürükledi.
Feci kazayı fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, metrelerce sürüklenerek işçi servisinin altında kalan Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden İbrahim Taş'ın cansız bedeni, tamamlanan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından servisin altından çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Servis sürücüsünün gözaltına alındığı feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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